تعرف على القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، انطلاق كأس أمم أفريقيا 2021، والتي ستقام في الكاميرون خلال يناير/ كانون ثان وفبراير/ شباط.



كأس الأمم الأفريقية هي إحدى أهم البطولات في الساحرة المستديرة، وذلك بتواجد عدد من نجوم الكرة العالمية فيها، على غرار محمد صلاح نجم منتخب مصر وزميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي.

بالتأكيد يرغب الجمهور في مشاهدة البطولة، وهنا نتعرف على القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 وتردداتها.

مجموعة بي إن سبورتس هي القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2022، وستقوم بنقلها حصريًا في منطقة الشرط الأوسط.

خصصت الشبكة القطرية قنوات ماكس المدفوعة مسبقًا لنقل المسابقة، لكن من المتوقع أن يذاع حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية على القناة المفتوحة.

سعر باقة كأس أمم أفريقيا 2021 داخل مصر هو 627 جنيها مصريا في حال سريان اشتراكك في قنوات بي إن سبورت، أما المشتركون الجدد، فسيتوجب عليهم دفع 912 جنيهًا لفتح باقة القنوات.

إذا كنت خارج القطر المصري في أي بلد عربي أو أجنبي آخر، فإن سعر الباقة هو 45 دولار أمريكي.

القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2021 هي beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2، وتردداتها كالتالي.

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات:

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على سهيل سات:

التردد: 11585

الاستقطاب: عامودي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على سهيل سات:

التردد: 11623

الاستقطاب: عامودي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2