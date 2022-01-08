شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يعود اليوم للتدريبات بعد راحة 48 ساعة استعداداً للمحلة بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى اليوم السبت تدريباته على ستاد جهاز الرياضة بعد انتهاء الراحة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين لمدة 48 ساعة عقب نهاية ودية ايسترن كومبانى التى فاز فيها بثلاثية نظيفة وذلك في إطار استعدادات الطلائع لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم 14 الشهر الجاري في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، سجل الثلاثية محمد جابر وكازادي كاسونحو ومحمد علي الجويني من ضربة جزاء .

وأستغل طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش المباراة في الدفع بمعظم لاعبية خلال الشوطين من أجل تجهيزهم والوقوف على مستواهم استعداداً لمباريات كأس الرابطة المحترفة، وقدم لاعبو طلائع الجيش مباراة قوية خلال شوطي المباراة وظهر إرتفاع مستوى جميع اللاعبين الفني والبدني في المباراة .

من جانبه أشاد طارق العشري بمستوي جميع اللاعبين ، مشيراً إلى أن المستوي في تقدم من يوم إلي آخر وانة بمزيد من التدريبات البدنية والتأهيلية والفنية خلال الفترة القادمة سيصل للمستوي المطلوب لجميع اللاعبين .

أضاف العشري أن معسكر الإسماعيلية حقق المطلوب منه وكان كلة فوائد للاعبين ، وانة كان فرصة طيبة للوقوف على مستوى جميع اللاعبين وزيادة الانسجام بينهم ووضع خطط وأسلوب العمل في المرحلة القادمة التي ستشهد المزيد من التدريبات الجماعية القوية ومنح الفرصة لجميع اللاعبين كي يقدموا كل ما عندهم من جهد سواء في التدريبات أو في المباريات .