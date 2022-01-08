شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف حقيقة التعاقد مع عمرو مرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس يحيى الكومى، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، حقيقة الأنباء التى تردد فى الساعات الأخيرة حول انتقال عمرو مرعى إلى صفوف النادى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد الكومى أن إدارة ناديه لم تدخل فى أى مفاوضات للتعاقد مع عمرو مرعى مهاجم المصرى البورسعيدى، وقال إن ما يتردد بشأن دخول الإسماعيلى فى مفاوضات مع اللاعب عار تمامًا من الصحة، خاصة أن النادى يكن كل التقدير والاحترام للنادى البورسعيدى الشقيق.

واستكمل الكومى أن النادى لم يدخل فى مهاترات وكلاء اللاعبين لإفساد العلاقات الطيبة بين الناديين وجماهيرهم بشأن التعاقد مع لاعب المصرى الحالى. وأبدى رئيس الإسماعيلى استياءه الشديد من وكيل اللاعبين والذى ورط النادى سابقًا فى الزامبى جاستن شونجا.