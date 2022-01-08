شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفى: علاء والسولية الأكثر اعتراضا على الحكام.. ومبسمعش صوت شيفو وهانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحكم الدولى محمد الحنفى أن مباريات القمة تعد من أصعب المباريات التى قام بإدارتها بسبب الضغط الجماهيرى الذى ينصب على تلك اللقاءات المهمة، مشيرًا إلى أن الحكم يسعى لتقديم أفضل أداء، قائلاً: "الحكم عايز يطلع أحسن واحد فى الماتش، ومستحيل يفكر فى تفضيل فريق على فريق آخر".

وأضاف الحنفى خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" أن اللاعب القائد يساعده فى العبور بالمباراة لبر الأمان، مشيرًا إلى أن محمد عبد الشافى لاعب الزمالك ومحمد هانى لاعب الأهلي لا يتحدثان مع الحكام، موضحًا: "مبسمعش صوتهم فى الملعب خالص".

وعن اللاعبين الأكثر اعتراضًا على قرارات الحكام قال محمد الحنفى، محمود علاء لاعب الزمالك وعمرو السولية لاعب الأهلي، ودونجا لاعب الإسماعيلى الأكثرًا كلامًا فى المباراة.

وعن احتواء الحكم للاعبين رد الحنفى: "الحكم مش دوره الاحتواء، ومحمد عادل لو رجع بيه الزمن مش هيقول تصريح الاحتواء مرة أخرى".

واستطرد محمد الحنفى تصريحاته، مشيرًا إلى إن التحكيم فى مصر صعب جدًا، بسبب الضغوطات التى يتعرض لها الحكم فى كل مباراة.