شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد: لم أصل بعد لأفضل مستوى.. ولهذه الأسباب اخترت فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم نيدفيد، لاعب فريق فيوتشر، أن رحيله عن النادي الأهلي كان خطوة مهمة من أجل الحصول على فرصة المشاركة، موضحا أنه اختار نادي فيوتشر لأنه يملك نظاماً إدارياً مميزاً يتشابه كثيراً مع أجواء النادي الأهلي بخلاف وجود لاعبين أصحاب قدرات وخبرات مميزة ستساهم في تألقه خلال أسرع وقت.

وأشار نيدفيد في تصريحات تليفزيونية إلى أنه اقتنع سريعاً بخطوة الرحيل إلى فيوتشر رغم وجود عروض أخرى، مؤكداً أن هناك طموحا مختلفا لدى إدارة فيوتشر دفعه للموافقة على رحيله إلى هذا الفريق.

وقال نيدفيد: "وجود عدة نجوم من أندية كبرى مثل الأهلي والزمالك يساعد على تسهيل مهمتنا في التأقلم سريعاً مع الفريق"، مؤكدا أن رحيله عن الأهلي كان خطوة صعبة لأنه أحد ناشئي الفريق الأحمر، موضحاً أنه لم يستطع توديع زملائه في احتفالية التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بالنجمة العاشرة. وأوضح أن مواجهة الأهلي إحساس صعب للغاية وأن المباراة أمامه كانت قوية وصعبة.

وأكد نيدفيد أنه يتمنى الحصول على فرصة اللعب للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، متابعا أنه لم يصل بعد لأعلى مستوياته، خاصة أنه لا يزال أمامه الوقت للتطور في مباريات الدوري والوصول لأفضل أداء له وهو ما سيساعده على التواجد في المنتخب.

وأشار إلى أن علاقته بالمدرب علي ماهر المدير الفني للفريق رائعة منذ أن كان مدربه في قطاع الناشئين، وهو من الأسباب التي شجعته على قبول عرض فيوتشر.

وأوضح أن المنتخب الوطني عليه أن يلعب بروح قتالية وبجدية من أجل التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية مؤكداً أن الإصابات بفيروس كورونا ستحدد ملامح البطولة بشكل عام.