شكرا لقرائتكم خبر عن الدرندلي: من الصعب الوقوف ضد الأهلي.. والخلافات مع مسئوليه فى وجهات النظر فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، عن إمكانية الدخول في خلافات مع الأهلي بعد فشله في الفوز بانتخابات النادي الأخيرة، مؤكدا: "الأهلي بيتي ولا توجد خلافات معه ولكن الخلافات مع أشخاص وليس مع كيان، كما أن الخلافات في وجهات النظر فقط، ومن يقول إنني جئت لأصفي حسابات مع الأهلي ليس صحيحا وليس من سلطتي تصفية حساباتي مع المجلس الحالي، ولا بد أن أكون على مسافة واحدة مع جميع الأندية".

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "الأهلي لا يزال بيتي وأتشرف بالانتماء له واكتسبت خبرات كثيرة من العمل فيه، وحاليا لا أمثل الأهلي فقط ولكنني منتخب لخدمة الكرة المصرية بشكل عام، ومن الصعب الوقوف ضد الأهلي وليس لدي خلافات مع أحد".

وأوضح الدرندلي: "دور مجلس إدارة اتحاد الكرة في الفترة الحالية تعظيم الموارد وترشيد النفقات ومراجعة عمل كل فرد داخل الاتحاد والأجهزة الفنية للمنتخبات لتحقيق الاستفادة القصوى من كل فرد وترشيد النفقات لا يعني الإطاحة بأفراد من الأجهزة الفنية ولكن الاستفادة منهم بشكل أكبر".

وأضاف: "هدفنا التأهل لكأس العالم ومن ثم الوصول لمرحلة أعلى خلال المشاركة في المونديال، وتحقيق نتائج أفضل للمنتخبات في الفترة القادمة، وإسعاد الجماهير المصرية".