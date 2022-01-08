شكرا لقرائتكم خبر عن هنرى كمارا يتحدى المنتخب المصرى: أتمنى مواجهة الفراعنة فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هنرى كمارا، أسطورة الكرة السنغالية، أنه يتمنى مواجهة منتخب مصر في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، مؤكدا أن أسهل مواجهة لأسود التيرانجا ستكون أمام الفراعنة بسبب فارق المستوى.

وأضاف كمارا فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" أن منتخب السنغال حاليًا من أقوى المنتخبات، ولا يرى منافسا لمنتخب بلاده سوى الجزائر والمغرب فى الوقت الحالى.

وتابع أسطورة الكرة السنغالية حديثه، مشيرًا إلى أن منتخب مصر من المنتخبات القوية، إلا أنه سيكون الأسهل فى مواجهات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وعن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، أكد هنرى كمارا أنه أصبح من أفضل اللاعبين فى العالم، ويأتى بعد ميسى ورونلدو وليفاندوفيسكى.

واستطرد كمار أن نجوم المنتخبات الأفريقية مثل محمد صلاح وساديو مانى ورياض محرز مطالبون بالتحدث كثيرًا عن الرياضة والبطولات فى أفريقيا.