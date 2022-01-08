شكرا لقرائتكم خبر عن علام: رابطة الأندية ستكون مستقلة عن اتحاد الكرة.. وسنتخذ قرارات مهمة بعد أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، أن قرارات مجلس إدارة الجبلاية في أول جلسة جاءت بناء على رغبة الجمعية العمومية وعمل مساواة بين جميع الأقسام التي يديرها اتحاد الكرة.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "لا أعتمد على الفردية في عملي باتحاد الكرة، وسأسافر الكاميرون لفترة أترأس خلالها بعثة منتخب مصر، ثم أعود ويسافر خالد مرتجي لرئاسة البعثة من بعدي".

وأكمل علام أن التزامات الاتحاد في الفترة الحالية 5 ملايين جنيه عبارة عن رواتب الجهاز الفني والإقامة والمصاريف ونعمل على مراجعة كل اللالتزامات المالية الخاصة بالجبلاية.

وأردف: "نراجع البرامج الفنية لجميع المنتخبات والاستحقاقات القادمة لكل منتخب لتقييم الوضع ومعرفة موقف كل منتخب، مشيرا إلى أن رابطة الأندية ستكون مستقلة تماما عن اتحاد الكرة".

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من بطولة أمم إفريقيا سنتخذ العديد من القرارات التي تهم الشارع المصري ولن ننتظر وقت طويل من أجل اتخاذ قرارات مهمة تخدم الكرة المصرية.

وأضاف أن هدف منتخب مصر تحقيق لقب أمم أفريقيا ولو وفقنا فيها سنكون سعداء، ولكن لو لم نوفق في التتويج بها لن نتنصل من المسئولية وسنعتبر أنفسنا مسئولين عن الإخفاق ولن نلقي بالمسئولية على الآخرين.