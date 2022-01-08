شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعداداً للجونة فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلي التدريبات اليوم السبت، بعد الراحة التى حصل عليها أمس ولمدة 24 ساعة ويواصل الفريق استعداداته للارتباطات المقبلة، ويأتي في مقدمتها مباراة الجونة يوم الخميس المقبل فى ضربة البداية بكأس الرابطة التى يلعب خلالها الأهلي ضمن المجموعة الثانية ومعه كلاً من الإسماعيلي، سموحة، المقاولون العرب، البنك الأهلي والجونة.

وجاءت مباريات الأهلي في البطولة كالتالي:‏

الجولة الأولى :الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثانية :الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة :الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة:سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة:الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏