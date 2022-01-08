شكرا لقرائتكم خبر عن والد محمد عبدالشافى: ابنى لا يفكر فى الاعتزال.. وهيمضى للزمالك من غير فلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الشافى، والد محمد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن ابنه لا يفكر في الاعتزال بالفترة الحالية، موضحا أنه يشعر بالراحة والجميع يقدره لكن شيكابالا بالنسبة له حاجة تانية. وأضاف عبد الشافى فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: "أتمنى انضمام نجلي للمنتخب وهوعنده الاستعداد للعودة".

وفى سياق متصل، وافق محمد عبد الشافى على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين مقبلين، بعدما قامت إدارة النادى بالتفاوض مع اللاعب حول تجديد تعاقد، فىظل حرص إدارة الزمالك على الاحتفاظ بعبد الشافي لأطول فترة ممكن لما يقدمه من دور فني داخل الفريق ودور معنوي خارج الفريق، حيث يعتبر عبد الشافي من أكثر لاعبي الزمالك التزاما داخل وخارج الملعب.

وأبدى عبد الشافى ترحيبه بالاستمرار مع الزمالك لمدة موسمين مقبلين، لاسيما أن تعاقد اللاعب سينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق خلال انتقالات شهر يناير الجارى.

وعقد أمير مرتضى المشرف على الكرة اجتماعا مع عبد الشافي للتفاوض حول تمديد العقد لمدة موسمين تبدأ من الموسم المقبل، على أن يتم تعديل قيمة عقده بما يتوافق مع مكانة اللاعب في الزمالك.