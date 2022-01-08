شكرا لقرائتكم خبر عن مروان داوود بعد الانضمام للمنتخب: لم أتوقع وحضرت شنطتى فى ثوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مروان داوود، لاعب إنبى، عن سعادته بالانضمام لبعثة منتخب مصر التى ستطير إلى الكاميرون من أجل المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا، بعدما تعرض محمد حمدى لاعب بيراميدز للإصابة فى الركبة وتم استبعاده من السفر.

وأضاف مروان خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة": "لم أتوقع انضمامى للمنتخب، ولما محمد حمدى اتصاب فى ركبته والمنتخب كلمنى مكنتش مصدق نفسى، وحضرت شنطتى فى ثوانى وكنت خايف أنسى الأحذية وأنا بحضر الشنطة".

وتابع مروان داوود أنه كان ضمن ناشئى الأهلى واستمر لمدة عامين، قبل أن يرحل بعدما تم إلغاء مواليد 97، وانضم بعدها لنادى الشمس، قبل أن ينضم لصفوف إنبى.

وطلب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر فتح تحقيق في معرفة سر انتشار الإصابات بفيروس كورونا داخل صفوف المنتخب على الرغم من إقامة معسكر مغلق للفريق منذ عدة أيام.

وأعلن الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني بيانا بالحالة الطبية لبعثة الفريق المتجهة غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية تضمن الآتي:

⁃ إيجابية مسحة اللاعب محمد أبو جبل، وتم عزله واتخاذ الإجراءات اللازمة.

⁃ إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب وتم عزله واتخاذ الإجراءات اللازمة.

⁃ إيجابية مسحة محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب وعلي محمد علي إداري الفريق، إضافة إلى أحد عمال المهمات، وتم عزلهم واتخاذ اللازم.

⁃ استمرار إيجابية مسحة جيرارد مور محلل الأداء ومصطفى صادق أخصائي التأهيل اللذين أصيبا بكورونا قبل تجمع المنتخب وعدم انضمامهما للمعسكر منذ بدايته.

⁃ استدعاء اللاعبين الثلاثة الاحتياطيين (مروان حمدي وابراهيم عادل ومحمد حمدي) للكشف عليهم تحسبا لأي موقف يستدعي الاستعانة بأيهم وكانت النتائج كالتالي:

⁃ تبين أن اللاعب محمد حمدي مصاب في الركبة مما يعوقه عن الانضمام إلى صفوف المنتخب، وتم إجراء الأشعات اللازمة له للتقدم بها إلى الكاف للمطالبة بإجراء استبدال حسب اللوائح المنظمة.

⁃ إيجابية مسحة إبراهيم عادل وتم اتخاذ اللازم.

وكانت إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كلفت شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة وعمرو سالمان إداري المنتخب الوطني لكرة الصالات بمصاحبة بعثة المنتخب غدًا، حيث تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفرهما.