شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل: لا أعانى من أى أعراض.. وأنتظر سلبية المسحة للحاق بالمنتخب فى الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، إنه لا يعانى أى أعراض لفيرس كورونا، مؤكدًا أنه سليم وشارك فى مران قوى قبل أن يتم إبلاغه بإيجابية المسحة.

وأضاف أبو جبل خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" أنه سيخضع لمسحة خلال الساعات المقبلة، وفور التأكيد على سلبيتها سيطير إلى الكاميرون من أجل الانضمام للمنتخب.

وقال محمد أبو جبل ضاحكًا: "محدش قالى ألف سلامة من جهاز المنتخب، قالولى أمشى على العلاج علشان تنضملنا بسرعة، وقولت للحضرى هو مين اللي عدى مين".

وتابع حارس المنتخب أن المنتخب جاهز لبطولة أمم أفريقيا، واللاعبون على أتم الاستعداد لتقديم مستوى مميز، قائلاً: "ناويين نعمل حاجة كبيرة فى أمم أفريقيا ونرجع بالبطولة".

وأشاد أبو جبل بعلاقته بمحمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمود جاد حراس المنتخب، وكذلك عصام الحضرى مدرب الحراس، لافتًا إلى إن الروح بين جميع اللاعبين داخل معسكر المنتخب عالية جدًا.