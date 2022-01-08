ملف الخليج 365.. كورونا يضرب المنتخب.. صلاح يدخل التاريخ.. وجوائز أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الجمعة 7 يناير 2021.

خاص.. المصري يتحدث عن.. موقف إسلام جمال ومرعي وأموتو.. وملف الصفقات

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