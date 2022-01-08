كيروش يستدعي مروان داوود لقائمة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، استدعاء اللاعب مروان داوود، الظهير الأيسر لنادي إنبي لقائمة المنتخب الوطني.

وجاء ذلك بعدما أعلن الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني بيانًا بالحالة الطبية لبعثة الفراعنة المتجهة غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

وجاء البيان كالتالي:إيجابية مسحة اللاعب محمد أبو جبل، وتم عزله واتخاذ الاجراءات اللازمة.

إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب وتم عزله واتخاذ الاجراءات اللازمة.

إيجابية مسحة محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب وعلي محمد علي إداري الفريق، إضافة إلى أحد عمال المهمات، وتم عزلهم واتخاذ اللازم.

استمرار إيجابية مسحة جيرارد مور محلل الآداء ومصطفى صادق أخصائي التأهيل اللذين أصيبا بكورونا قبل تجمع المنتخب وعدم انضمامهما للمعسكر منذ بدايته

إيجابية مسحة ابراهيم عادل وتم اتخاذ اللازم.

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون التي تقام خلال الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

ويلعب منتخب مصر أولى مبارياته في أمم أفريقيا يوم 11 من الشهر الجاري، حيث سيواجه نظيره النيجيري في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبا السودان وغينيا بيساو.

يُذكر أن المنتخب المصري سبق له التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا سبع مرات، كما أنه توج بثلاثة ألقاب متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010، ويبحث "الفراعنة" عن لقبهم الثامن.