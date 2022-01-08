7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 7 / 1 / 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، كيروش يستدعى مروان داوود لمعسكر المنتخب الوطنى، وكهربا يمدد عقده مع الأهلى حتى 2025 بعد إعارته لهاتاى التركى، وكيروش يطلب تحقيقا فى المنتخب عن انتشار فيروس كورونا، ومسحة كورونا يومياً للحضري وأبو جبل للحاق بمنتخب مصر.

كهربا يمدد عقده مع الأهلى حتى 2025 بعد إعارته لهاتاى التركى

مدد محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلى عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسم إضافى، بحيث ينتهى موسم 2025 فى ظل انتهاء عقده بشكل طبيعى فى 2024، وذلك بعد الموافقة على إعارته لنادى هاتاى التركى حتى نهاية الموسم الجارى.

كيروش يستدعى مروان داوود لمعسكر المنتخب الوطنى

استدعى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، مروان داوود لاعب إنبى للانضمام للمعسكر لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى الكاميرون.

ارتفاع حالات كورونا في المنتخب الي 7 إصابات.. وتعذر استدعاء الاحتياطيين

أعلن الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني بيانا بالحالة الطبية لبعثة الفريق المتجهة غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية تضمن الآتي: ⁃ ايجابية مسحة اللاعب محمد أبو جبل، وتم عزله واتخاذ الاجراءات اللازمة. ⁃ ايجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب وتم عزله واتخاذ الاجراءات اللازمة.

منتخب مصر يخوض اليوم آخر مران بالقاهرة قبل السفر للكاميرون لخوض أمم أفريقيا

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش آخر مران له اليوم الجمعة، قبل السفر لخوض أمم أفريقيا، حيث يتدرب المنتخب الوطنى على الملعب الرئيسى لاستاد القاهرة استعدادا للسفر إلى الكاميرون غدًا السبت للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية التى تقام فى الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.