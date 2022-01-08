شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 7/ 1/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم، الجمعة الموافق 7/ 1/ 2022 العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها الزمالك يتفاوض مع فاركو لإلغاء بند أحقية الشراء فى عقد محمد صبحى، وكارتيرون: كأس الرابطة بطولة "قوية".. وغياب الدوليين لن يؤثر.

طبيب الزمالك يطمئن على حالة "أبو جبل" بعد إصابته بفيروس كورونا

حرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة على التواصل مع محمد أبوجبل حارس الأبيض والمتواجد في صفوف المنتخب المصري للاطمئنان على حالته بعد إصابته بفيروس كورونا. سلبية مسحة لاعبى الزمالك والجهاز الفنى كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة التي خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفني وأعضاء الجهازين الطبي والإداري بالأمس.

مرتضى منصور: نرغب فى انتخابات مثالية وبدون مشاكل

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن أعضاء الجمعيه العموميه المحترمين لايمكن أن يتم شراؤهم بالمال وأنهم يعرفون جيدا من يبني ومن يهدم، وأنه لايعرف ماذا يريد ممدوح عباس من النادي بعد أن قام بالحجز على أموال النادي أكثر من مره ورفع عشرات القضايا ضد النادي لتعطيل مسيرته كما أنه رفع قضيه بسبب العضويات التي قمنا بعملها للشهداء من الشرطه والجيش .

تقسيمة قوية للاعبى الزمالك استعدادًا لكأس الرابطة وتألق رباعى الفريق

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية خلال مران اليوم الجمعة استعدادا لبطولة كأس الرابطة، وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، بحيث تستمر المجموعة الفائزة في الملعب، وشهدت التقسيمة تألق كل من محمد عواد ومصطفى فتحي وعبد الله جمعة ومحمد أوناجم.

كهربا: نفسى أكمل فى الأهلى لآخر يوم بعمرى ولم يتم الفصل فى قضيتى مع الزمالك

قال محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلى إنه يتمنى ختام مسيرته في القلعة الحمراء موضحا أن المفاوضات ماز زالت جارية مع النادى التركى للانتقال لصفوفه في الميركاتو الشتوى.

الزمالك يتفاوض مع فاركو لإلغاء بند أحقية الشراء فى عقد محمد صبحى

بدأ مسئولو الزمالك التفاوض مع إدارة نادي فاركو بشأن بند أحقية الشراء في عقد اعارة محمد صبحي حارس الزمالك المعار الي فاركو لمدة موسم مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 20 مليون جنيه دون الرجوع لموافقة الزمالك.

كارتيرون: كأس الرابطة بطولة "قوية".. وغياب الدوليين لن يؤثر