شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مران منتخب مصر اليوم.. انضمام طارق سليمان وتعليمات من شوقى للننى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ، إنضمام طارق سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الاوليمبي ، بعد إصابة عصام الحضري مدرب الحراس بفيروس كورونا ، قبل السفر صباح غدًا السبت إلى الكاميرون.

كما شهد معسكر المنتخب منح محمد شوقي مدرب المنتخب تعليمات خاصة لمحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي.

طلب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر فتح تحقيق في معرفة سر انتشار الإصابات بفيروس كورونا داخل صفوف المنتخب على الرغم من إقامة معسكر مغلق للفريق منذ عدة أيام.

أعلن الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني بيانا بالحالة الطبية لبعثة الفريق المتجهة غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية تضمن الآتي: ⁃ ايجابية مسحة اللاعب محمد أبو جبل، وتم عزله واتخاذ الاجراءات اللازمة. ⁃ ايجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب وتم عزله واتخاذ الاجراءات اللازمة.

⁃ إيجابية مسحة محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب وعلي محمد علي إداري الفريق، اضافة إلى أحد عمال المهمات، وتم عزلهم واتخاذ اللازم. ⁃ استمرار إيجابية مسحة جيرارد مور محلل الآداء ومصطفى صادق أخصائي التأهيل اللذين أصيبا بكورونا قبل تجمع المنتخب وعدم انضمامهما للمعسكر منذ بدايته

⁃ استدعاء اللاعبين الثلاثة الاحتياطيين ( مروان حمدي وابراهيم عادل ومحمد حمدي ) للكشف عليهم تحسبا لأي موقف يستدعي الاستعانة بأيهم وكانت النتائج كالتالي: ⁃ تبين أن اللاعب محمد حمدي مصاب في الركبة مما يعوقه عن الانضمام إلى صفوف المنتخب وتم اجراء الآشعات اللازمة له للتقدم بها إلى الكاف للمطالبة بإجراء استبدال حسب اللوائح المنظمة.

⁃ ايجابية مسحة ابراهيم عادل وتم اتخاذ اللازم. وكانت إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد كلفت شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة وعمرو سالمان إداري المنتخب الوطني لكرة الصالات بمصاحبة بعثة المنتخب غدًا ، حيث تم انهاء كافة الاجراءات اللازمة لسفرهما.