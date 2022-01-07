الامارات | مدرب الجزيرة: سعيد جداً بأول ألقاب السوبر.. ولا يمكنني تحديد عودة مبخوت

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجزيرة: سعيد جداً بأول ألقاب السوبر.. ولا يمكنني تحديد عودة مبخوت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر إنه "سعيد جدا بعد إحراز لقب كأس السوبر ". وأكد أن فرحته كبيرة، خاصة وأنه اللقب الذي ظل لفترة طويلة غائبا عن خزائن النادي، مشيدا بما قدمه اللاعبون الشباب في المباراة، وخبرة الحارس والقائد علي خصيف التي صنعت الفارق.

وفي سؤال لـ"الإمارات اليوم" بخصوص غياب الدولي وهداف الجزيرة علي مبخوت، قال كايزر: "من الصعب الحديث حول هذا الأمر، أتفهم رغبة الجميع لمعرفة ماذا يحدث، لكن لا يمكنني تحديد تاريخ عودته للمشاركة، ربما لن يكون مشاركاً في المباراة القادمة".

وبخصوص لقاء السوبر، الذي فاز فيه الجزيرة بركلات الترجيح 5-3 بعد التعادل 1-1 مع شباب الأهلي، قال كايزر: اللاعبون الشباب تحملوا المسؤولية، ولعبوا بشكل جيد وقدموا مستوى جيد خلال اللقاء، صحيح كان علينا صنع المزيد من الفرص وتسجيلها، لكنها كانت مواجهة مغلقة، وكما شاهد الجميع انتهت بالتعادل 1-1 في وقتها الأصلي".

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