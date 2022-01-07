شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على تشيلسى ويوفنتوس وسان جيرمان فى الأكثر تفاعلا على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل النادى الأهلى المركز السادس فى ترتيب أكثر أندية العالم تفاعلا عبر الحساب الرسمى لهم على موقع فيس بوك خلال العام الماضى 2021، ونجح النادى فى التفوق على أندية كبيرة فى ترتيب الأكثر تفاعلا على مستوى العالم.

وتفوق الأهلى على أندية أوروبية عريقة بحجم نادى تشيلسى وأرسنال الإنجليزيين، وباريس سان جيرمان الفرنسى ويوفنتوس الإيطالى وجاء قبلهم فى الترتيب الذى تم رصده من قبل موقع "Blinkfire Analytics" عن أكثر أندية العالم تفاعلا على موقع فيس بوك.

فيما جاء الأهلى خلف برشلونة الإسبانى الذى جاء فى المركز الأول ومانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين اللذين جاءا فى المركزين الثانى والثالث ثم ريال مدريد الإسبانى فى المركز الرابع وبايرن ميونخ الألمانى فى المركز الخامس.





وحققت صفحات الأهلى على مواقع التواصل الاجتماعى رواجا كبيرا فى الفترة الماضية، وكلل هذا النجاح بأن تواجدت صفحة فيس بوك فى المركز السادس عالميا ضمن أعرق أندية العالم.

ويعد الأهلى هو النادى الوحيد من خارج قارة أوروبا الذى تواجد ضمن قائمة أكثر أندية العالم تفاعلا، حيث شهدت القائمة تواجد 9 أندية ما بين 4 أندية إنجليزية وناديين إسبانيين، وناد ألماني، وآخر إيطالى وثالث فرنسى.