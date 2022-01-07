شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يكسب "الونش" فى دور طاولة بمعسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد صلاح، نجم منتحبنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى، صورة خلال لعبه "الطاولة" مع محمود حمدى الونش لاعب الزمالك، حيث أظهرت الصورة فوز صلاح على الونش.

ويحلم محمد صلاح بتحقيق بطولة مع منتخب مصر من خلال الفوز بلقب أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، خاصة أنه لم يحقق هذا اللقب من قبل مع الفراعنة، حيث يغيب الكأس عن خزائن المنتخب منذ 2010.

ويعقد محمد صلاح جلسات فردية يومية مع اللاعبين للحديث عن الفنيات الخاصة بالمنتخب، والتفاهم بين اللاعبين داخل الملعب حتى يصل الفريق لأعلى المستويات ما يؤهله لقيادة الفراعنة للتتويج باللقب الغائب.

وبلا شك فوز محمد صلاح باللقب الأفريقى مع منتخب مصر سيكون له دور كبير فى ترشيح محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب فى العالم فى النسخة المقبلة، فى ظل ما يقدمه هذا الموسم من مستوى وأرقام غير مسبوقة مع ناديه الإنجليزى.

وينافس منتخب مصر فى المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، مع كل من منتخب نيجيريا وغينيا بيساو والسودان بالترتيب.

وأثبتت إحصائية بالأرقام عن تفوق محمد صلاح قائد منتخب مصر، على منتخبى غينيا بيساو والسودان، من الناحية التسويقية.

وتبلغ قيمة محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر 100 مليون يورو، فيما تصل قيمة منتخب السودان إلى 2.88 مليون يورو، و19.5 مليون يورو بالنسبة لمنتخب غينيا بيساو.

وإليكم القيمة التسويقية للمجموعة الرابعة فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 على النحو التالى..

نيجيريا – 230.5 مليون يورو

مصر – 162.30 مليون يورو

غينيا بيساو – 19.5 مليون يورو

السودان – 2.88 مليون يورو

ومن المقرر أن يفتتح منتخب مصر مشواره فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 فى الكاميرون، بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير الجارى.