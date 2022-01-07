شكرا لقرائتكم خبر عن كونيه و توريه يعودان للقاهرة للانتظام فى تدريبات غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الثنائى إبراهيا كونيه و مالك توريه لاعبو فريق غزل المحلة إلى القاهرة فجر اليوم عقب أنتهاء الاجازة الخاصة لكل منهم و الانتظام في تدريبات الفريق يوم الاحد القادم .

حيث يعود إبراهيما كونيه من كوت إيفوار و مالك توريه من مالى و العودة الى مدينة المحلة الكبرى للانتظام في تدريبات الفريق عقب أستئنافها يوم الاحد القادم .

فاز فريق غزل المحلة على عثماثون (مقاولون طنطا) بنتيجة هدف مقابل لا شيء، في أولى المباريات الودية التي يخوضها غزل المحلة بقيادة جهازه الفني الجديد بقيادة عبد الحميد بسيوني.

جرت المباراة اليوم على ملعب غزل المحلة على ثلاثة أشواط حسبما اتفق الجهازان الفنيان للفريقين، وخاض الغزل الشوط الأول من المباراة بتشكيل مكون من: عمرو شعبان، خالد سامي، محمد عبد القادر، هاني عادل، مصطفى العش، بسام ماهر، أمير إسماعيل، أشرف السيد، أحمد الشيخ، محمد غلوش، عبده يحيى.

ودخل في الشوط الثاني اللاعبون: محمود رضا، معاذ الحناوي، السيد الشبراوي، حميد ماو، أحمد عفيفي، أحمد السيد، ووليد مصطفى.

وفي الشوط الثالث شارك اللاعبون: محمود الحضري، محمد فتح الله، محمد بازوكا، محمود علاء، أحمد الأشرم إبراهيم صلاح، خالد الإخميمي، احمد النادري، هشام بلحة، باولين فوافي، عبد الرحمن عاطف.

أحرز هدف المباراة الوحيد أحمد الشيخ، إثر تمريرة بينية من عبده يحيى وضعته في مواجهة المرمى في انفراد كامل.

ويستأنف غزل المحلة تدريباته اليومية عصر الاحد القادم على ملعبه؛ استعدادًا لخوض مباريات كأس الرابطة للأندية المحترفة، والتي أوقعته في المجموعة الثالثة، إلى جوار الزمالك وفاركو وطلائع الجيش وإنبي وسيراميكا، ومن المقرر أن يخوض المحلة أولى مبارياته ضد فريق طلائع الجيش الجمعة القادم على ملعبه.