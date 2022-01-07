شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نادر السيد يظهر لأول مرة فى قائمة ڤيزيلا أمام موريرينس بالدورى البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أحمد نادر السيد حارس مرمي الزمالك المعار إلي فريق فيزيلا البرتغالي، قائمة فريقه لأول مرة، استعدادًا لمواجهة فريق موريرينس، منذ انضمامه لصفوف فريقه الجديد.

ووافق الزمالك علي احتراف احمد نادر السيد حارس مرمي الفريق في نادي فيزيلا البرتغالي لمدة موسمين علي سبيل الإعارة عقب تلقي النادي عرضا رسميا لاحتراف الحارس.

وأثني المدير الفني لفريق فيزيلا علي أداء أحمد نادر وأكد له انه سيكون مستقبل الفريق في الدوري البرتغالي.

وكان الزمالك استأنف تدريباته بالأمس، ويغيب عن الزمالك كل من: محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" لتواجدهم مع منتخب مصر ، بجانب الثنائي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري المتواجدان مع منتخب تونس استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

وكانت قرعة كأس الرابطة أسفرت عن وجود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".