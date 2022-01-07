شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7/1/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 7 / 1 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، مسحة كورونا يومياً للحضري و أبو جبل للحاق بمنتخب مصر، وأشعة المنتخب تثبت إصابة محمد حمدى بجزع فى أربطة الركبة ، واتحاد الكرة يخاطب فيفا لتطبيق تقنية الفيديو فى كأس الرابطة، و الزمالك يتفاوض مع فاركو لإلغاء بند أحقية الشراء فى عقد محمد صبحى.

مسحة كورونا يومياً للحضري و أبو جبل للحاق بمنتخب مصر

يجري عصام الحضري مدرب حراس المنتخب و محمد أبو جبل مسحة كورونا بصفة يومية بداية من يوم الأحد من أجل الإطمئنان على نتيجة المسحة على أمل تحولها لسلبية ومن ثم اللحاق ببعثة المنتخب في الكاميرون

سمير حلبية يحضر مران فريق المصرى البورسعيدى.. صور

حضر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية يحضر جانبًا من مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي الاجتماعي.

اتحاد الكرة يخاطب فيفا لتطبيق تقنية الفيديو فى كأس الرابطة

أرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام خطابا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يطلب فيه تطبيق تقنية الفيديو فى بطولة كأس الرابطة التى تنطلق 12 يناير المقبل، كما قرر المجلس مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لإرسال مليون و500 ألف دولار مكافأة منتخب مصر بعد المشاركة فى بطولة كأس العرب بالدوحة والتتويج بالمركز الرابع.

الزمالك يتفاوض مع فاركو لإلغاء بند أحقية الشراء فى عقد محمد صبحى

بدأ مسئولو الزمالك التفاوض مع إدارة نادي فاركو بشأن بند أحقية الشراء في عقد اعارة محمد صبحي حارس الزمالك المعار الي فاركو لمدة موسم مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 20 مليون جنيه دون الرجوع لموافقة الزمالك.

منتخب مصر يخوض اليوم آخر مران بالقاهرة قبل السفر للكاميرون لخوض أمم أفريقيا

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش آخر مران له اليوم الجمعة، قبل السفر لخوض أمم أفريقيا، حيث يتدرب المنتخب الوطنى على الملعب الرئيسى لاستاد القاهرة استعدادا للسفر إلى الكاميرون غدًا السبت للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية التى تقام فى الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

استقالة فى جهاز المنتخب قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية بساعات

شهدت الساعات الماضية استقالة أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني قبل أيام من انطلاق كأس الأمم الافريقية المقرر اقامتها في الكاميرون والتي تشهد مشاركة الفرعنة في المجموعة التي تضم نيجيريا وغينيا والسودان.

اتحاد الكرة يخاطب فيفا لإرسال مليون و500 ألف دولار مكافأة كأس العرب

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لإرسال مليون و500 ألف دولار مكافأة منتخب مصر بعد المشاركة فى بطولة كأس العرب بالدوحة والتتويج بالمركز الرابع.

الأهلى يفتح ملف تمديد تعاقد ياسر إبراهيم

فتح مسئولو النادي الأهلي ملف تمديد تعاقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، ويرغب الأهلي فى الانتهاء من ملف التجديد للاعبين المؤثرين مع الفريق، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، خاصة أن إدارة القلعة الحمراء حرصت الفترة الماضية على تمديد وتجديد عقود اللاعبين قبل الانتهاء بفترة طويلة لتوفير حالة من الاستقرار والهدوء في الفريق للمساعدة على تحقيق الانتصارات والبطولات.

كهربا يمد عقده مع الأهلى حتى 2025 بعد إعارته لهاتاى التركى