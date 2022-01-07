شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد أفشة من أمم إفريقيا يقلل حظوظ محمد محمود في البقاء بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرص محمد محمود صانع ألعاب الأهلي في البقاء بالنادي والحصول على فرصة كافية للمشاركة في مباريات بطولة كأس الرابطة، لاسيما في ظل تواجد محمد مجدي أفشة بعد استبعاده من صفوف منتخب مصر في القائمة المسافرة للكاميرون استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وكان محمد محمود يمني النفس في المشاركة الأساسية مع الأهلي خلال بطولة كأس الرابطة لإثبات جدارته بالبقا في القلعة الحمراء ، ولكن تبددت أحلامه في ظل وجود أفشة الذي سيعتمد عليه الجهاز الفني بشكل أساسي في مباريات البطولة باعتباره الخيار الأول لدى بيتسو موسيماني المدير الفني في مركز صانع الألعاب أو غي الخط الهجومي بشكل عام.

ويبحث محمد محمود الرحيل عن الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي بحثا عن فرصة المشاركة في المباريات، في ظل خروجه الدائم من الحسابات الفنية لموسيماني وعدم مشاركته في أية مباراة منذ بداية الموسم الحالي أو التواجد في قوائم المباريات.

وابتعد محمد محمود عن المشاركة مع الأهلي لأكثر من عامين بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي مرتين ، فيما تلقى أكثر من عرض للرحيل عن الجزيرة أبرزها ناديي الاتحاد السكندري وفاركو.