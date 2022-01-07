مرتضى منصور: تلقينا إنذارا بفصل الكهرباء عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه تلقى انذارا بفصل الكهرباء عن ناديه بسبب مستحقات متأخرة لشركة الكهرباء.

وأضاف منصور:" تلقينا انذارا بفصل تيار الكهرباء لأن الزمالك متأخر عليه مبلغ قيمته ٥ مليون و ٣١٧ الف جنيه، ومياه الشرب يحق لها الحصول على ٢ مليون و١٠٤ الف جنيه مديونيه على النادي".

وتابع:" أسأل اللجنة أين الأموال، أين ٤٥٠ مليون جنيه، وصلنا خطاب من الضرائب بقيمة ١٩٨ مليون و ٥٩٨ الف جنيه يوم ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ ، و٧٠ مليون و٩٠٠ الف جنيه ضرائب على العاملين خلال هذا الشهر".

وأتم مرتضى:" استاد القاهرة ارسل خطابًا يوم ٨ ديسمبر الماضي ويحق لهم الحصول على ٥ مليون و ٦٦٥ الف جنيه".