وصول منتخب تونس إلى الكاميرون وسط استقبال مرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

وصل منتخب تونس إلى مطار دوالا في الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2021 بعد رحلة استغرفت 6 ساعات.

وغادر منتخب تونس، مطار قرطاج الدولي في الساعة الثانية ظهر اليوم في إتجاده إلى مدينة دوالا بالكاميرون.

وضمت البعثة التونسية لكرة القدم 26 لاعبا بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري لمنتخب نسور قرطاج، على أن يلحق الثنائي يوسف المساكني وحنبعل المجبري بعد إصابتهما بفيروس كورونا ( كوفيد -19 ).

وغادر المنتخب التونسي مطار دوالا بعد إنهاء إجراءات الوصول، إلى مدينة لمبي الكاميروني، التي سيقيم فيها المنتخب خلال مبارياته في الدور الأول من البطولة الأفريقية.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا 2021 رفقة منتخبات مالي وموريتانيا وجامبيا.

ويتواجد مع منتخب تونس المشاركة في أمم أفريقيا علي معلول لاعبا الأهلي، وسيف الجزيري وحمزه المثلوثي لاعب الزمالك.