أنا مصري (16).. أمير صالح موهبة نادي أوتريخت الهولندي بين "ثلاث منتخبات" (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار ـ مصطفى الجريتلي:

يرى اللاعب المصري بصفوف نادي أوتريخت الهولندي تحت 17 عامًا، أمير صالح أن مدرب المنتخب الوطني إذا استدعاه للانضمام لصفوف فريقه لن يندم على قراره.

يلاكورة أجرى حواراً مع أمير صالح موهبة نادي أوتريخت الهولندي تحت 17 عامًا، ضمن سلسلة ننشرها منذ عام 2019 باسم "أنا مصري" عن اللاعبين الشباب المصريين المحترفين في الخارج للتعرف عنهم عن قرب ولفت الأنظار لهم قبل الانضمام لصفوف منتخبات البلاد التي يقيمون بها.

وبدأ أمير الكرة مع بلوغه عامه الخامس بنادي سويفت الهولندي؛ حيث كان والده مُدربًا له حتى عامه الـ 11:"كنت غلس معاه شوية وكان ممنوع يقولي يابابا"،فيتذكر الوالد حين راوغ نجله حين كان يلعب تحت قيادته لاعبًا فأصابه:"لم أتحرك فأنا هنا مدير فني ومساعدي من توجه نحوه"، فيما يرى اللاعب صاحب الـ 16 عامًا، عمل والده في مجال الرياضة كان إيجابيًا له:"أبويا في ظهري ودي حاجة مهمة ووالدتي كمان في ظهري وتنظم لي الوجبات المناسبة لتدريباتي".

ولكن مع بلوغ أمير سن 11 استمع والده لنصيحة كشافي الأندية الكبيرة في هولندا بضرورة أن يحصل على فرصة أكبر:"كان لازم يخوض تجربة جديدة ويحصل على خبرات جديدة وفي مدرب من أوروجواي سبق ودرب سواريز شاف أمير وقالي هيبقى لاعب كورة مميز".

وانتقل أمير الذي كان ينشط في مركز رقم (10) في الملعب لصفوف نادي بوتنين فيلدر ببلاده قبل أن تجذب موهبته أنظار منتخب المقاطعات في هولندا الذي يتم تكوينه من الأندية المختلفة لينضم له في سن 13.

وهناك تم تحويل مركز أمير في منتخب المقاطعات بهولندا لجناح أيمن:"كان المكان الصحيح له وبالفعل أمير حاليًا بيلعب في الجناح الأيمن والأيسر ولكنه بيفضل الأيمن وكنت بلعبه وهو صغير كباك كنت بجربه في أكثر من مركز".

وهي الفرصة التي أظهرته بصورة كبيرة لتصله عدة عروض اختار منها الانضمام لنادي أوتريخت الهولندي، تحت 15 سنة فيقول والده:"كان الجناج الأساسي للفريق قادم من أياكس مما يُصعب المهمة نظريًا أمام أمير".

ولكن إصابة اللاعب الأساسي جعلت أمير يُشارك فور انضمامه للفريق ويحصل على إشادة جهازه الفني ليُصبح هو الأساسي بفريقه وتتحول حياته لمزيد من الاحتراف:"فقد أشياء كثيرة عكس اللي في عمره فيستيقظ 5:30 صباحًا ويعود في التاسعة مساءً".

اللاعب الذي كان يتدرب رفقة والده في البداية بملعب ناديه المواجه لمنزله أصبح يستقل أكثر من مواصلة ليصل إلى ناديه أوتريخت الذي صُعد قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة للعب بفريق تحت 17 سنة:"أمير لعب 11 ماتش مع فريقه الموسم ده سجل 11 هدف وصنع 17 لزمايله.. خد خبرة كبيرة من اللعب مع منتخب المقاطعات".

ويضع اللاعب صاحب الـ 16 عامًا، محمد صلاح قدوة له في ملاعب الكرة، بجانب الإنجليزي سانشو لاعب مانشستر يوناتيد:"نفس استايلي في اللعب داخل الملعب"، كما لا يُخفي اللاعب سعادته بوصول دعوة من قبل اتحاد الكرة لينضم لصفوف منتخب 15 سنة:"كنت فرحان جدًا ولكن حزنت لأن الدعوة جت قبل ميعاد المعسكر بيومين ولكن مستني الفرصة الجاية واقول للمدرب استدعيني ولن تندم على انضمامي للمنتخب".

وهي الأحاديث التي أكسبته شعبية لحد ما على مواقع التواصل الاجتماعي، مع انتشار بعض مقاطع الفيديو له تشمل مهاراته وأهدافه:"مبسوط ودي حاجة تخليني أقدم أحسن ما عندي وتحمسني أكون موجود بمنتخب مصر".

ويمتلك أمير جانب جنسيته المصرية الجنسيتين الهولندية والمغربية كون والدته مغربية ولكنه لا يشغل باله بشيء خلال الفترة الحالية سوى بالتطور واللعب في مستويات أعلى؛ حيث يتمنى اللعب بالدوري الإنجليزي مستقبلاً وبكأس العالم مع المنتخب المصري.