"تصل لـ5 مليون دولار".. كاف يعلن عن الجوائز المالية لكأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن ارتفاع تاريخي في جوائز بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في الكاميرون.

تم اتخاذ القرار في اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم برئاسة رئيس كاف الدكتور باتريس موتسيبي في دوالا، الكاميرون.

وتقام البطولة في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير، بمشاركة 24 منتخبًا، وهي المركز الثاني التي تقام فيها المسابقة بهذا العدد من المنتخبات بعد نسخة 2019 في مصر.

الجوائز الجديدة لبطولة كأس الأمم الأفريقية:

• الفائز: 5 ملايين دولار أمريكي (بزيادة قدرها 500000 دولار أمريكي)

• الوصيف: 2.75 مليون دولار أمريكي (بزيادة قدرها 250000 دولار أمريكي)

• المتأهلون إلى الدور نصف النهائي: 2.2 مليون دولار أمريكي (بزيادة قدرها 200000 دولار أمريكي)

• المتأهلون إلى ربع النهائي: 1.175 مليون دولار أمريكي (بزيادة قدرها 175 ألف دولار أمريكي)

وهذا يمثل زيادة إجمالية في الجوائز المالية لبطولة توتال انرجيز كأس الأمم الأفريقية بقيمة 1.850 مليون دولار أمريكي.

ويشارك المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية ضمن المجموعة الرابعة بجانب، منتخبات نيجيريا، السودان وغينيا بيساو.