خاص.. المصري يتحدث عن.. موقف إسلام جمال ومرعي وأموتو.. وملف الصفقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

قال أمين الصندوق بمجلس إدارة المصري المؤقت، علي طرابيلي، إن أبرز الملفات التي يعملون عليها الآن هو ملف الفريق الأول والتدعيمات والصفقات الجديدة وملف الراحلين.

وأضاف طرابيلي، في تصريحات خاصة لمصراوي: مستمرون حتى نوفمبر المقبل؛ لحين انعقاد جمعية عمومية وبالتأكيد ملف الفريق الأول هو الأهم الآن؛ فنحن بفترة انتقالات ولم يحدث طلب أكثر من لاعب الرحيل عن النادي".

وتابع أمين الصندوق بمجلس إدارة المصري المؤقت:"إسلام جمال موقفه في يد الجهاز الفني وبناءًا على تقرير الشعباني سيتضح موقف اللاعب، أما عمرو مرعي وأموتو مستمران مع الفريق وهناك بعض الأمور المالية والمستحقات في طريقها للحل خلال أسبوع أو ١٠ أيام بأقصى تقدير".

وأتم طرابيلي في تصريحاته بقوله:"الحديث عن تقدّم المجلس المؤقت الحالي سيتقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات المقبلة، أمر سابق لأوانه وتركيزنا الآن في هذة السنة أما ملف الانتخابات لا مجال للحديث عنه الآن".