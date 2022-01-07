موعد مباراة مصر ونيجيريا في أمم إفريقيا.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستهل المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، بمواجهة نيجيريا، في السادسة مساء الثلاثاء 11 يناير، على ملعب "رومدي أدجيا" بمدية جاروا الكاميرونية، في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويبدأ المنتخب المصري حملة استعادة لقبه الغائب بمواجهة أمام نيجيريا، ثم غينيا بيساو، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة نظيره السوداني.

ويسعى الفراعنة لتحقيق اللقب الغائب منذ عام 2010، والذي شهد آخر تتويج بالبطولة القارية.

وفي وقت سابق، أعلن كارلوس كيروش عن قائمة الفريق لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، حيث جاءت على النحو التالي:

"محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي ومحمود جاد، أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم ومحمود علاء، عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو" ومهند لاشين، عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه" ورمضان صبحي".

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ كيروش بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق، حجازي، الونش، فتوح

الوسط: حمدي فتحي، النني، عبدالله السعيد، محمد صلاح، مرموش

الهجوم: مصطفى محمد

القنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية والتي حدتت قناتي beIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 2 Max لنقل المباراة.

وأسندت القناة القطرية تعليق المباراة إلى المعلق أحمد الطيب.