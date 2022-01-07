الامارات | "الفار" لأول مرة في كأس إفريقيا في كل المباريات

شكرا لقرائتكم خبر عن "الفار" لأول مرة في كأس إفريقيا في كل المباريات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ("كاف") اليوم أن النسخة الثالثة والثلاثين من نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق الأحد المقبل ستشهد استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) في كل المباريات الـ52 للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وتقام كأس أمم إفريقيا في الكاميرون من الأحد المقبل وحتى السادس من فبراير. وسبق أن استُخدمت تقنية "في إيه آر" في كأس أمم إفريقيا بدءاً من مباريات ربع النهائي في النسخة الماضية في مصر.

وأكد الكاف في بيانه أن استخدام التقنية في المسابقة الحالية "ليس فقط لتحسين صورة التحكيم، ولكن أيضاً لوجود حكام أفارقة على مستوى عالمي، ويعد تطبيق تقنية في إيه آر في كل المباريات الـ52 بالكاميرون خطوة في الاتجاه الصحيح".

والجدير بالذكر أن قائمة تضم 63 حكماً من فئة النخبة، ستتولى إدارة مباريات أمم إفريقيا، ومن ضمنها سيدات على غرار سليمة موكاسانغا (رواندا)، كارين أتيمزابونغ (الكاميرون) وفتيحة الجرمومي وبشرى الكربوبي (المغرب).

وتتكون القائمة من 24 حكماً و31 حكماً مساعداً، وثمانية حكام لتقنية الفيديو من 36 دولة، إضافة إلى حكمين من منطقة اتحاد اميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (كونكاكاف) كجزء من برنامج تبادل المواهب بين الاتحادين.

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