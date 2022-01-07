«أنا خارج من بيتي».. أول تصريحات لكهربا بعد إعارته لتركيا.. ويوجه رسالة للجماهير

الشارقة - اميمة ياسر - قال محمود عبدالمنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إن إعارته في تركيا بمثابة فرصة ذهبية لإعادة تأهيل نفسه بشكل قوي، مؤكدا نيته العودة لصفوف القلعة الحمراء بيته الأول والأخير وفقا لتعبيره، متمنيا حصد المارد الأحمر لقب كأس العالم للأندية.

وأضاف كهربا، في تصريحات خاصة لموقع «الوطن سبورت»: «أنا خارج من بيتي على سبيل الإعارة وأعتبر الـ6 أشهر مدة الإعارة بمثابة فترة إعداد قوية لنفسي حتى أكون جاهزا للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأحمر بعد عودتي لبيتي».



كهربا يوجه رسالة لجماهير الأهلي

وواصل اللاعب تصريحاته قائلا: «سأحضر مران غدا السبت لتوديع زملائي ثم السفر لفريقي الجديد، سأفتقد جمهور الأهلي ودائما أحتاج مساندتهم، لم أكن أنوي الخروج من التتش حتى الاعتزال لكن قدر الله وماشاء فعل، أتمنى من زملائي تحقيق كأس العالم للأندية فجمهور الأهلي يستحق كل تعب وتقدير».

كهربا إلى الدوري التركي

وعقد محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع مسؤولي النادي الأهلي اليوم الجمعة، من أجل إنهاء إجراءات إعارته إلى فريق هاتاي التركي لمدة 6 شهور.

ووفقا لشروط التعاقد ينص عقد كهربا مع هاتاي التركي، على استعارة اللاعب من النادي الأهلي لمدة 6 أشهر مقابل 450 ألف دولار، مع وجود بند الشراء مقابل 3 ملايين دولار.

ومن المنتظر أن يحصل اللاعب على راتب 300 ألف دولار خلال فترة إعارته، بينما يتم زيادة الراتب لـ800 ألف دولار في الموسم الواحد حال رغبة النادي في شرائه مع وجود مكافآت استثنائية في عقد اللاعب.