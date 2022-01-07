خاص.. أول تعليق للحضري بعد إصابته بفيرس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

تحدث عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر، عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا قبل سفر بعثة الفراعنة إلى الكاميرون استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وقال الحضري في تصريحات خاصة لمصراوي: "أنا بخير وسوف أخضع لمسحة جديدة بعد ٤٨ ساعة وفور التأكد من سلامتي سوف اتجه إلى الكاميرون".

يستعد المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، والتي من المقرر لها أن تقام في الفترة من 9 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل

وعن تعيين طارق سليمان مدرب مؤقت لحراس مرمى المنتخب الوطني أكد الحضري: "سأتواصل مع طارق سليمان عقب المران المنتخب".

وأكد أكبر حارس يشارك في نهائيات كأس العالم: "منتخب مصر طموحه تحقيق كأس الأمم الأفريقية، دائما ننافس على في كل بطولة نشارك بها".

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية مع كل من نيجيريا، والسودان، وغينيا بيساو.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن أن عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، سيتخلف عن السفر مع المنتخب إلى الكاميرون للإصابه بفيروس كورونا.