صلاح ينضم للقائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2021، ضمن جوائز "ذا بيست"، والتي ضمن اللاعب المصري محمد صلاح جناح ليفربول.

ونشر فيفا اليوم الجمعة ثلاثة أسماء سوف يتم الإعلان عن اللاعب الأفضل في العالم فيما بينهم وذلك خلال حفل يتم إقامته في سويسرا 17 يناير الجاري.

تم التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم من خلال، المدير الفني لكل منتخب تابع لفيفا، وقائد كل منتخب، وصحفي من كل بلد حول العالم، إضافة إلى تصويت الجماهير على الجائزة.

وتواجد محمد صلاح في القائمة النهائية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما انضم إلى القائمة النهائية سابقا خلال نسخة عام 2017.

تكونت القائمة من:

1- روبرت ليفاندوفسكي (بولندا/ بايرن ميونيخ)

2- ليونيل ميسي (الأرجنتين/ باريس سان جيرمان)

3- محمد صلاح (مصر/ ليفربول)