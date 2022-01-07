منتخب مصر.. قرار جديد من كيروش بعد إصابة الحضري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

قرر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بعد التأكد من إيجابية مسحتي عصام الحضري مدرب حراس مرمى الفريق ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق استدعاء طارق سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي.

وطلب كيروش الاستعانة بطارق سليمان للسفر مع بعثة المنتخب المتجهة إلى الكاميرون للقيام بمهمة تدريب حراس المرمى أثناء البطولة بعد الحصول على موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام.

كما قرر كيروش الاكتفاء بثلاثة حراس مرمى ضمن بعثة الفريق المسافرة غدًا إلى الكاميرون، على أن ينضم الحضري وأبو جبل إلى البعثة هناك وقت شفائهما.

وكانت إدارة اتحاد الكرة قد أنهت اليوم كافة اجراءات سفر طارق سليمان مع البعثة غدًا والانضمام إلى معسكر الفريق وقيادة تدريب حراس المرمى اليوم.