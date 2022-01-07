أول تعليق من أبو جبل بعد إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تمنى محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر، اللحاق بالمنتخب في الكاميرون بعد إصابته بفيروس كورونا، متمنيا التوفيق للفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال أبو جبل، في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا، إن المصائب لا تأتي فرادى، فاللهم لك الحمد والشكر إيجابي كورونا أنا والكابتن عصام الحضري".

وأضاف صاحب الـ32 عاما: "دعواتكم بالشفاء واللحاق بالمنتخب المصري في الكاميرون، كل التوفيق للمنتخب المصري في بطولة إفريقيا".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن إصابة محمد أبو جبل حارس منتخب مصر وعصام الحضري مدرب الحراس بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي إن الثنائي لن يسافر مع المنتخب غداً السبت إلى الكاميرون من أجل خوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويلعب منتخب مصر أولى مبارياته في أمم أفريقيا يوم 11 من الشهر الجاري، حيث سيواجه نظيره النيجيري في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبا السودان وغينيا بيساو.

يُذكر أن المنتخب المصري سبق له التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا سبع مرات، كما أنه توج بثلاثة ألقاب متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010، ويبحث "الفراعنة" عن لقبهم الثامن.