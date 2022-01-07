أسطورة نيجيريا: مصر من المرشحين للقب أمم أفريقيا.. والجزائر الأقرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يرى إيمانويل أمونيكي، نجم منتخب نيجيريا السابق وعضو مجموعة الدراسة الفنية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021، أن منتخب الجزائر، حامل اللقب، هو الأقرب للفوز بالنسخة المقبلة.

ويستعد 24 منتخبا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2021، التي تقام في الكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير و6 فبراير.

وقال أمونيكي في مقابلة مع موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف": أتوقع أن تكون النسخة المقبلة أفضل من سابقتها التي أقيمت في مصر عام 2019، التي كانت أول بطولة تقام بمشاركة 24 منتخبا".

وأضاف: "لدينا وافدون جدد يشاركون لأول مرة مثل جامبيا وجزر القمر، وهذا يدل على أن كرة القدم الأفريقية تتقدم كأس أمم أفريقيا هي بطولة تتم مشاهدتها ومتابعتها في جميع أنحاء العالم، لذلك يجب أن ترتقي إلى المعايير الدولية، ويجب أن تُظهر القارة أن منافستها الرئيسية تخطو خطوات عملاقة".

وتابع أمونيكي الفائز باللقب عام 1994: "منتخب الجزائر هو حامل اللقب والمرشح الأول، السنغال أيضا فريق قوي للغاية، وكذلك الكاميرون ومصر ونيجيريا والمغرب وتونس".

وأردف: "سيكون من الصعب للغاية التكهن بمن سيفوز باللقب، لأن لدينا العديد من الفرق الرائعة هنا، هناك تغييرات كبيرة في كرة القدم الأفريقية كما يشارك لاعبون من طراز عالمي، في أوروبا اليوم يلعب النجوم الأفارقة أدوارا قيادية مع أنديتهم ويجب أن ينعكس ذلك على هذه المسابقة".

واستمر: "أنا شخصيا لا أستطيع التنبؤ بالفائز بالبطولة، لأن جميع الفرق تتمتع بالجودة، بعد انطلاق المنافسة ستعرف منتخبات الدور الفاصل في كأس العالم 2022 المستوى الذي يمكن أن تكون عليه، وستكون لديها فكرة عما يجب القيام به من حيث التحضير".

وعن غياب فيكتور أوسيمين عن منتخب نيجيريا في نهائيات أمم أفريقيا، بسبب إصابته بفيروس كورونا قال أمونيكي: "فيكتور يقدم أداء جيد للغاية في دوري صعب هو الدوري الإيطالي، كنا نتمنى أن نراه في البطولة لكن أهم شيء في الحياة هو الصحة، وندعو الله أن يستعيد عافيته بسرعة كبيرة".

يذكر أن منتخب نيجيريا يستهل مشواره في كأس أمم أفريقيا 2021 الثلاثاء المقبل بمواجهة مصر في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا السودان وغينيا بيساو.