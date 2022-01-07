الامارات | نجم أتلتيكو مدريد.. أول صفقة لنيوكاسل في عهد الاستحواذ السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أتلتيكو مدريد.. أول صفقة لنيوكاسل في عهد الاستحواذ السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات المدافع الانجليزي كيران تريبييه أول صفقة يبرمها نيوكاسل يونايتد بعد الاستحواذ السعودي، بعد أن أكد النادي اليوم تعاقده مع لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني وسط المزيد من الصفقات المتوقعة في فترة الانتقالات الشتوية. وسيعود الظهير الى الدوري الممتاز بصفقة قدرتها التقارير بقرابة 12 مليون جنيه استرليني (16 مليون دولار) بالاضافة الى المكافآت.

ووقّع لاعب توتنهام السابق على عقد لمدة عامين ونصف ممهدًا بوصوله الى صفقات متوقعة الى فريق المدرب إيدي هاو الذي عين مدربًا للـ"ماغبايز" في نوفمبر الفائت. وجاء في ببان للنادي "نيوكاسل سعيد بتأكيد التعاقد مع ظهير منتخب إنكلترا كيران تريبييه من أتلتيكو مدريد مقابل مبلغ لم يكشف عنه".

وكان هاو وقّع مع تريبييه (31 عامًا) في العام 2012 عندما كان مدربًا لبيرنلي ليعود الآن تحت إشرافه الى الدوري الممتاز بعد أن حقق الموسم الماضي لقب الليغا مع أتلتيكو الذي انتقل إليه 2019 من توتنهام.

وقال تريبييه "أنا سعيد للانضمام الى هذا النادي الرائع. لقد استمتعت بوقتي في مدريد ولكن عندما علمت باهتمام نيوكاسل يونايتد ولكوني عملت مع إيدي هاو سابقًا، أدركت أين أريد أن أكون". وتابع "أنا أدرك أن الكثير من العمل ينتظرنا ولكن أعرف متطلبات البرميرليغ جيدًا وأعرف كم هذا النادي مميز بوجود لاعبين موهوبين. أتوق لأستهل مشواري".

إلا أن نيوكاسل يكافح للبقاء في دوري الاضواء باحتلاله المركز التاسع عشر ما قبل الاخير بفوز واحد في 19 مباراة. ولكن بعد ثلاثة أشهر من الاستحواذ السعودي، يملك النادي الفرصة لتعزيز صفوفه من أجل البقاء بين الكبار من خلال إبرام الصفقات.

ويبدو المدافعون كأولوية بعد أن تلقت شباكه 80 هدفًا في الدوري عام 2021. وفي ظل كثر تعرضه مهاجميه الاساسيين، كالوم ويلسون والفرنسي آلان سان ماكسيمان للإصابات، ارتبط الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ بالانتقال الى النادي لاسيما بعد سوء العلاقة مع أرسنال ومدربه الإسباني ميكيل أرتيتا.

ومنحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في 7 أكتوبر الماضي مجموعة استثمارية تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، "بي سي بي كابيتال بارتنرز"، و"أر بي سبورتس أند ميديا"، الضوء الأخضر للاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد. وستكون الحصة السعودية فيه بنسبة 80 في المئة.

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