شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: نصلى من أجل المصابين فى المنتخب ونتمنى عودتهم للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، عن تمنياته بالشفاء العاجل للاعبين وأعضاء الجهاز الفني المصابين بفيروس كورونا داخل المنتخب المصرى.

وكتب كيروش، فى تدوينه عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "أوقات غير مسبوقة، كلما أصبح الموقف أكثر صعوبة، كلما بقينا أقوى معا"، وأضاف: "من الأفضل أن نقف معًا ونركز على ما يتعين علينا القيام به لمواجهة التحديات، أصدقائي وزملائي الأعزاء، نحن جميعًا نصلي من أجل صحتكم، ونتمنى لكم الشفاء العاجل والعودة إلى فريقنا".



حساب كيروش على تويتر

وسبق ان كشف مسئولو منتخب مصر، إن هناك 4 حالات كورونا في المنتخب بخلاف عصام الحضري ومحمد أبو جبل، حيث جاءت نتيجة المسحة إيجابية لاثنين من الإداريين وكذلك اثنين من العمال.

أوضح مسئولو المنتخب أن وائل جمعة مدير المنتخب الوطنى، يحاول حاليا توفير بدائل للعمال والإداريين لمرافقة بعثة المنتخب غدا إلى الكاميرون.

فيما كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن استقالة مايكل لوفتمان محلل أداء منتخب مصر، من منصبه تمت قبل بطولة كأس العرب فى قطر التى أقيمت فى ديسمبر الماضى، كما تم الاستعانة بمحلل أداء أخر هو محمود سليم.

وأعلن مايكل لوفتمان محلل أداء منتخب مصر رحيله عن الجهاز الفني، وكتب لوفتمان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل التوفيق لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، لقد كانت تجربة رائعة للعيش في مصر والعمل مع منتخبها الوطني..حصلت على فرصة العمل مع أفضل اللاعبين والفنيين في كرة القدم العالمية والعديد من أفضل اللاعبين في القارة الإفريقية..لقد كان فخراً كبيرا العمل في تصفيات كأس العالم والاصطفاف من أجل النشيد الوطني المصري..سأشاهد كأس الأمم الإفريقية من منزلي لكني سأكون في الكاميرون وأتمنى لجميع المنتخبات واللاعبين الأفضل"

واختار كارلوس كيروش 25 لاعبا فى قائمة مصر، وأضاف 3 لاعبين بعد ذلك والتى جاءت كالتالى:

حراس المرمى: محمد الشناوى، محمد أبو جبل، محمد صبحى، محمود جاد

الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازى، محمود حمدى "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدى

الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى، إبراهيم عادل، مروان حمدى.