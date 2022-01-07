شكرا لقرائتكم خبر عن 11 هدفًا من نصيب نجوم الإسماعيلى فى أولى مباريات الفراعنة بالكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتنتطلق نهائيات أمم افريقيا بمشاركة المنتخب المصرى للمرة الـ 25 فى تاريخه، عندما يقع فى المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التى تضم نيجيريا وغينيا بيساو والسودان، ورصد ” الموقع الرسمى للنادى الإسماعيلى ” جميع ما قدمه مدربى ولاعبى الدراويش خلال هذه البطولة.

استطاع رضا وعلى أبو جريشة وبشير عبد الصمد وحمزه الجمل وحسنى عبد ربه خماسى الإسماعيلى السابقين، أن يحرزوا 11 هدفًا لمنتخب مصر خلال أولى مباريات البطولة، وذلك على النحو التالى ..

* يوم 24 نوفمبر 63 .. سجل رضا ” هاتريك ” فى مرمى منتخب نيجيريا انتهت بفوز مصر 6 / 3

* يوم 7 فبراير 70 .. سجل على أبو جريشة هدفين فى مرمى غينيا انتهت بفوز مصر 4 / 1

* يوم 1 مارس 74 .. سجل على أبو جريشة هدفًا فى مرمى أوغندا انتهت بفوز مصر 2 / 1

* يوم 28 مارس 94 .. سجل بشير عبد الصمد هدفين وحمزه الجمل هدفًا فى مرمى الجابون انتهت بفوز مصر 4 / صفر

* يوم 22 يناير 2008 .. سجل حسنى عبد ربه هدفين فى مرمى الكاميرون انتهت بفوز مصر 4 / 2