شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستعين بثلاثي الشباب فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينوي بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلي الاستعانة ببعض اللاعبين الناشئين خلال بطولة كأس الرابطة التي يستهلها المارد الأحمر يوم الخميس المقبل بمواجهة الجونة.

وإستقر موسيمانى على الدفع ببعض الناشئين لتعويض غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لتواجدهم في بطولة أمم أفريقيا التي ستنطلق يوم الأحد المقبل بالكاميرون.

ويُعد الثلاثي الصاعد، أحمد نبيل كوكا ومحمد المغربي ومحمد أشرف من أقوى المُرشحين للمشاركة مع الأهلي في بطولة كأس الرابطة خلال الفترة المقبلة.

ويلعب الأهلي في كأس الرابطة ضمن المجموعة الثانية ، مع كلاً من الأسماعيلي ، سموحة ، المقاولون العرب ، البنك الأهلي والجونة.

ويغيب عن الأهلي ، تسعة لاعبين يتواجدون في أمم أفريقيا ، وهم محمد الشناوي ، أيمن أشرف ، محمد شريف ، عمرو السولية ، حمدي فتحي وأكرم توفيق مع منتخب مصر بجانب على معلول وبدر بانون وآليو ديانج مع منتخبات تونس والمغرب ومالي على التوالي.