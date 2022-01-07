الامارات | منتخب مصر يسافر إلى الكاميرون بدون الحضري وأبو جبل .. تعرف إلى السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يسافر إلى الكاميرون بدون الحضري وأبو جبل .. تعرف إلى السبب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن ظهور حالات إيجابية بين صفوف لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني، قبل أيام من انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ومن المقرر، أن تنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا في الفترة من التاسع الجاري وحتي السادس من فبراير المقبل في الكاميرون.

ووفقًا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي فقد خضع لاعبو منتخب مصر والجهاز الفني والإداري للفحوصات الطبية اللازمة، مساء أمس الخميس، استعدادًا للسفر إلى الكاميرون للمشاركة في أمم إفريقيا 2021.

وأكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها منتخب مصر، إيجابية مسحة مدرب حراس المرمى، عصام الحضري، ومحمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك.



وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، عدم سفر عصام الحضري ومحمد أبو جبل مع البعثة غدّا السبت، مع البعثة المتوجهة إلى الكاميرون.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، في المجموعة الرابعة، رفقة منتخبات: ( السودان – نيجيريا – غينيا بيساو ).

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