الامارات | الرمادي يتخلى عن "عِشرة السنين" مع عجمان من أجل "الصقور"

شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي يتخلى عن "عِشرة السنين" مع عجمان من أجل "الصقور" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون المصري أيمن الرمادي مدرب فريق الإمارات مضطراً للتخلي عن "عِشرة" خمس سنوات قضاها مع عجمان، عندما يقف على الخطوط الفنية لمواجهة فريقه السابق في المباراة التي ستجمع الفريقين في الخامسة من مساء، غدٍ السبت، ضمن الجولة 13 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

ويعد الرمادي أكثر المدربين الذين مروا في تاريخ عجمان بقاءً في منصبه، إذ قاد الفريق للعودة لدوري المحترفين في موسم 2016-2017، ثم نجح في الإبقاء على الفريق في دوري أدنوك للمحترفين لأربعة مواسم متتالية.

ورحل المدرب المصري عن تدريب عجمان في نهاية الموسم الماضي بعد انتهاء تعاقده مع النادي ليتولى المهمة حاليا الصربي غوران.

واستعان نادي الامارات بخدمات الرمادي قبل الجولة الماضية خلفا للمدرب المغربي طارق السكتوي والذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

ولم يخيب المدرب الجديد الآمال في أول ظهور له مع الصقور وتعادل مع الشارقة 2-2، بعد مباراة كان الامارات هو البادي بالتقدم في كل مرة ليضيع منه ثلاث نقاط كانت في المتناول، ويكتفى بنقطة واحدة.

ويأمل أيمن الرمادي العودة من ملعب استاد راشد بالنقاط الثلاث لإحياء آمال فريقه في البقاء ولتكون دافع قوي للفريق لخوض الدور الثاني بمعنويات عالية.

في ذات الوقت يسعى عجمان لوضع حدا لسلسلة نتائجه السلبية في أخر خمسة مباريات في كافة المسابقات المحلية والتي لم يتمكن فيها من تحقيق أي فوز سواء في الدوري أو كأس رئيس الدولة، أو كأس المحترفين.

ويعود آخر فوز للبرتقالي على الجزيرة، في الجولة 10، من بطولة الدوري، ثم خسر من الوحدة في الدوري وكأس رئيس الدولة، ومن شباب الأهلي ذهابا وإيابا في كأس المحترفين، وتعادل مع الوصل في الدوري.

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