الامارات | برشلونة يتخلص رسمياً من عبء كوتينيو لفترة مؤقتة

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتخلص رسمياً من عبء كوتينيو لفترة مؤقتة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أستون فيلا الانجليزي اليوم أنه تعاقد رسميا مع صانع ألعاب برشلونة، البرازيلي فيليبي كوتينيو، على سبيل الاعارة من نظيره الإسباني حتى نهاية الموسم. وجاء في بيان صادر عن النادي الانجليزي "توصل ناديا أستون فيلا وبرشلونة الى اتفاق يقضي بانتقال فيليبي كوتينيو لتمضية ما تبقى من الموسم الحالي في فيلا بارك على سبيل الاعارة".

وتابع "يتضمن العقد الذي سيصبح رسميًا بعد خضوع اللاعب للفحص الطبي والحصول على إجازة العمل، إمكانية شراء اللاعب" مشيرًا الى ان الأخير سيتوجه الى مدينة برمنغهام في الساعات الـ48 المقبلة.

وانضم كوتينيو (29 عامًا) الى برشلونة من ليفربول في 2018، إلا أنه عانى لإيجاد مستوياته في "كامب نو" وأمضى موسم 2019-2020 معارًا الى بايرن ميونيخ الالماني وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مدرب أستون فيلا الحالي ستيفن جيرارد لعب الى جانب كوتينيو في صفوف ليفربول بين 2013 و2015، قبل أن ينتقل الدولي الانكليزي السابق الى لوس أنجليس غالاكسي الاميركي.

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