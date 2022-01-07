قبل 48 ساعة من كأس الأمم.. محلل أداء منتخب مصر يستقيل من منصبه ويعود لجنوب إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن ميشيل لوفتمان، محلل الأداء الجنوب أفريقي ومساعد مدرب المنتخب المصري، البرتغالي كارلوس كيروش، اليوم الجمعة، رحيله عن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وذلك لاستكمال رحلته التدريبية مع منتخب جنوب أفريقيا.

ونشر لوفتمان رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" أشار فيها إلى مغادرته مصر بعدما كان محلل الأداء في الجهاز الفني للمنتخب المصري.

وكتب لوفتمان قائلاً: "كل التوفيق للمنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية، لقد كانت تجربة رائعة العيش في مصر بالعمل مع المنتخب الوطني، وشمل ذلك فرصًا للعمل مع بعض من أفضل اللاعبين والموظفين في كرة القدم العالمية، والعديد من أفضل اللاعبين في القارة الأفريقية".

وأضاف مساعد كيروش: "قبل كأس العرب في ديسمبر، قررت العودة إلى جنوب أفريقيا لمواصلة رحلتي التدريبية في البلد الذي تعلمت أن أعود إليه، شكراً لجميع الموظفين المحليين والموظفين الذين عملت معهم في مصر، لقد كانت تجربة مهمة على المستويين الشخصي والمهني".

وواصل: "لقد كان امتيازًا للعمل عبر تصفيات كأس العالم، والوقوف على النشيد الوطني المصري، سأشاهد كأس الأمم الأفريقية من المنزل لكن روحي الكروية ستكون في الكاميرون، أتمنى لجميع المنتخبات الوطنية واللاعبين الأفضل".

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى الكاميرون، غداً السبت، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الـ33.