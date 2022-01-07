الثامنة يا أبطال..عمرو السولية "كابيتانو الفراعنة فى مهمة نسيان الاحزان"

القاهرة - سامية سيد - يستعد عمرو السولية نجم النادى الاهلى وكابتن منتخب مصر للمشاركة مع الفراعنة في رحلة التتويج باللقب القاري الثامن في تاريخه، ويسعى السولية لقيادة المنتخب لمنصة التتويج لنسيان أحزان خسارة بطولة كأس العرب منذ فترة قليلة.

وشارك منتخب مصر في بطولة كأس العرب، ووصل إلى دور نصف النهائي، وواجه نظيره التونسي، وخسر الفراعنة اللقاء بعد خطأ عمرو السولية وتسجيل هدف في مرماه بالخطأ قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.

ويرفض كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، الاستعانة بعمرو السولية لاعب وسط الفراعنة فى مباراة نيجيريا الأولى فى بطولة أمم افريقيا بالكاميرون، والتى تقام يوم 11 يناير الجارى رغم استجابة اللاعب للعلاج واقتراب شفائه من الإصابة التى لحقت به مع فريقه الأهلى قبل مباراة السوبر الافريقى أمام الرجاء المغربى بتمزق فى السمانة.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر على الدفع بعمرو السولية فى مباراة غينيا بيساو الثانى يوم 15 يناير المقبل فى دورى المجموعات بالبطولة حتى يطمئن على اللاعب بنسبة 100%.