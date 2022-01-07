شكرا لقرائتكم خبر عن النني يرتل القرآن الكريم قبل خوض المران الأخير استعداداً لرحلة الكاميرون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد النني لاعب وسط أرسنال الانحليزي والمنتخب الوطني، فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال ترتيله لبعض الآيات القرآنية، وذلك قبل خوض المران الأخير للمنتخب الوطني استعداداً للسفر إلى الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش آخر مران له اليوم الجمعة، قبل السفر لخوض أمم أفريقيا، حيث يتدرب المنتخب الوطنى على الملعب الرئيسى لاستاد القاهرة استعدادا للسفر إلى الكاميرون غدًا السبت للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية التى تقام فى الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

وقرر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر إلغاء المباراة الودية مع منتخب الكونغو الذى كان من المقرر لها صباح اليوم الجمعة مع تأجيل التدريب إلى الرابعة عصرًا بعد تأجيل السفر للكاميرون ليوم السبت بدلا من الجمعة.

فيما تقرر بشكل نهائى أن يكون التوجه إلى الكاميرون فى الحادية عشر صباح غد السبت لمنح اللاعبين راحة يراها الجهاز الفنى مطلوبة، واستثمارًا للموافقة التى حصل عليها الى تحاد الكرة من الكاف على تأجيل وصول الفريق إلى مدينة جاروا الكاميرونية لمدة يوم إضافى.