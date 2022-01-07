شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعجل الاتحاد البوليفى لإرسال البطاقة الدولية لكارميلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعجل مسئولو النادى الإسماعيلى نظرائهم فى الاتحاد البوليفى لإرسال البطاقة الدولية للوافد الجديد كارميلو لإنهاء إجراءات قيده فى قائمة الدراويش باتحاد الكرة، تمهيداً لمشاركته فى كأس رابطة الأندية التى تنطلق فى نسختها الأولى لتجهيز كل الفرق استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى.

ووضع الأرجنتينى خوان براون، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، برنامجا بدنيا لتجهيز كارميلو للبطولة، وأعلن الإسماعيلى إتمام إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع كارميلو ألجاراناز وصيف الدورى البوليفي، لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم بناء على طلب من خوان براون.

وتابعت اللجنة الفنية لقطات مصورة للاعب البوليفى الذى يجيد اللعب فى مركز المهاجم الصريح والجناح ورحبت للغاية بانضمامه باعتباره إضافة مميزة للجانب الهجومي بعد مشاركته منذ عام 2019 وحتى الآن في 60 مباراة سجل خلالهم 34 هدفا وصنع العديد من الأهداف.

ورحب اللاعب بالانضمام لصفوف الدراويش رغم تلقيه أكثر من عرض، إلا أنه فضل خوض تجربة جديدة بالدورى المصرى تحت مظلة الإسماعيلي وبعد التعامل الاحترافي الذى وجده من قبل مجلس الإدارة ومسئولي النادى.