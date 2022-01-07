شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم اتحاد الشرطة 7 / 3 وصالح جمعة يصنع أربعة أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 7 يناير 2016 فاز فريق النادى الأهلى على نظيره اتحاد الشرطة بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس، ضمن منافسات الدورى الممتاز لكرة القدم، وسجل أهداف الأهلي الغاني ماليك إيفونا "هدفين"، رامي ربيعة "هدفين"، وسجل هدفا كل من: رمضان صبحي، وصالح جمعة، وعماد متعب، وصنع اللاعب صالح جمعة 4 أهداف من السباعية، وسجل أهداف الشرطة محمود أجوجو "هدفين" وصلاح ريكو، هدف.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.