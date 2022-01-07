شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. أسرار تعاقد الأهلى مع ديانج وبدر بانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

سرد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى كواليس التعاقد مع أليو ديانج وبدر بانون فى تصريحات تليفزيونية، قائلاً: "أليو ديانج تم ترشيحه من قبل التونسي أنيس بو جلبان نجم الأهلي السابق، والذي يعشق النادي، وديانج من اللاعبين المميزين فنيًا وخلقيًا، والأهلي تابعه بشكل جيد قبل التعاقد معه، والصفقة كانت مثالية في كل شىء، حيث تمت متابعته وسافرت لضمه وأنهينا إجراءات التعاقد معه دون أن يعلم أحد".

وعن بدر بانون، أوضح توفيق "بدر بانون رفض عرضا مغريا جدًا، وكان لديه رغبة شديدة في اللعب للأهلي، وبدر قال إنه يبحث عن صناعة تاريخ وبطولات، لذلك اختار الأهلي.

مضيفا وبدر بانون يرغب في وضع اسمه في تاريخ الأهلي، وهو حاليًا صنع الفارق وبات عنصرًا أساسيًا في الفريق، ولجنة التخطيط والجهاز الفني بدأوا مراقبة بدر بانون منذ شهر مارس الماضي، ولكن فيروس كوورنا تسبب في تأخير متابعته، ولكن تم بالفعل التعاقد معه في الانتقالات الصيفية.